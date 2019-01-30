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"Жри быстрее!": учительница расцарапала лицо второкласснику

15:44
  • среда
  • 30 января 2019

В Смоленске учительница не разрешила взять домой котлету и заставила ее съесть

В Смоленске мать второклассника пожаловалась на неподобающее поведение школьной учительницы и со стороны некоторых одноклассников.

Женщина рассказала, что работает допоздна и вынуждена оставлять сына на продленку. Во время обеда мальчик не всегда съедал полную порцию и поэтому она договорилась со столовой, чтобы часть еды сын мог забрать домой.

Однако учительнице это не понравилось, и она заставила мальчика съесть все в школе. "При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!", - рассказала порталу Readovka мать мальчика.

"Методы воспитания" учительницы оставили свои следы на лице ребенка: у мальчика до крови расцарапаны щеки, ухо и нос.

Глядя на поведение учительницы, некоторые одноклассники стали копировать ее поведение и начали издеваться над мальчиком. Например, они играли в футбол его спортивной обувью, рассказала мать ребенка. Директор школы инициировала проверку информации о произошедшем, передает "360".

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