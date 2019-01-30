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Стало известно о расставании принца Гарри и Меган Маркл

15:45
  • среда
  • 30 января 2019

Герцогиня Сассекская проведет День влюбленных в одиночестве

Принц Гарри оставит беременную жену в одиночестве на день Святого Валентина. Герцог Сассекский предпочел романтическому вечеру с Меган Маркл поездку в Норвегию.
Принц Гарри страдает в браке с Меган Маркл

Данную информацию подтвердили в Кенсингтонском дворце. В заграничную поездку Гарри отправляется по делам. 14 февраля в Норвегии пройдут военные учения, в которых примет участие британский принц. 

"Герцог Сассекский встретится со служащими военной базы и проинспектирует их специализированное снаряжение", – говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что Меган Маркл не сможет сопровождать мужа в поездке из-за беременности. Дальняя дорога может быть для нее опасна.

Между тем, Меган не привыкать к подобному отношению. В прошлом году в день Святого Валентина она также осталась одна. Тогда принцу Гарри пришлось расстаться с возлюбленной из-за официального мероприятии в Лондоне, на который Маркл попросту не пустили.

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