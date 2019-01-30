Новая ядерная боеголовка США повысила риск мировой войны

В МИД России отметили, что из-за США мир становится более опасным

Тот факт, что США начали производство новой ядерной боеголовки малой мощности W76-2, не добавляет безопасности современному миру. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда Москва выражала серьезную озабоченность. "Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий", - сказал министр.

Лавров добавил, что Европа подыгрывает США, которые выходят из Договора по ПРО, а также "разрушают" Договор о ракетах средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Как писал ТВЦ.RU, сейчас стрелка на часах Судного дня, которая отражает изменение уровня опасности ядерных атак, показывают без двух минут полночь. Отмечается, что улучшение ситуации зависит от действий мировых лидеров.