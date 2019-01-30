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Жена Машкова стала мамой во второй раз

16:20
  • среда
  • 30 января 2019

Малыш появился на свет в Москве

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Натали Неведрова родила сына 28 января. Она уже поделилась первым снимком новорожденного на своей странице в Instagram.

"Мне вам о многом нужно рассказать. А теперь стих: успела я 28-го выпульнуть второго. Добро пожаловать, Мартин!", - подписала фото Натали.

Подписчики оставили множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями здоровья малышу и маме. У ребенка, который появился на свет всего два дня назад, уже появился собственный аккаунт в соцсети.

О второй беременности телеведущей стало известно в начале октября прошлого года. Она говорила, что очень хочет сына, но будет рада и еще одной дочери.

Кроме того, изначально супруга продюсера Евгения Машкова планировала рожать в США, однако из-за большого количества съемок и проектов в России отказалась от этой идеи.

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Натали Неведрова
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