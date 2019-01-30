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Сенатор Арашуков на допросе забыл русский язык

15:59
  • среда
  • 30 января 2019

Задержанный за убийство двух человек член Совета Федерации потребовал переводчика

Следственный комитет предъявил сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. 

Как сообщила ТВЦ.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, члена Совета Федерации обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц, а также давлении на свидетеля. При этом на допросе Арашуков внезапно позабыл русский язык. По его словам, им он владеет в недостаточной мере и потребовал переводчика.

В СК также отметили, что отец сенатора Рауль Арашуков обвиняется в создании преступного сообщества. Ранее сообщалось, что Арашуков-старший причастен к хищению у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.

Член Совета Федерации Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, во время заседания верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийствам в 2010 году двух человек — зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии.

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