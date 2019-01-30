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"Моя совесть чиста": мэр Риги отказался уходить в отставку

16:15
  • среда
  • 30 января 2019

Оперативные мероприятия в отношении Ушакова начались в среду днем

Латвийское Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB), по данным источников, задержало мэра Риги Нила Ушакова. "KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор", — рассказал в Facebook бывший рижский парламентарий Руслан Панкратов.

Ранее сообщалось, что у чиновника прошли обыски, в которых принимал участие глава юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш. Из кабинета мэра изъяли документы. Об их содержании ничего не сообщается.

Сам Ушаков заявил, что он не задержан, его совесть чиста и он не намерен уходить в отставку.

Латвийские СМИ сообщают, что следственные действия могут быть связаны с громким коррупционным скандалом на муниципальном транспортном предприятии Rigas Satiksme.

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