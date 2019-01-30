"АвтоВАЗ" установил небывалые цены на Lada Vesta Sport

Автомобили будут предлагаться в максимальной комплектации

Продажи флагманской модели Lada Vesta Sport начнутся 31 января. Автомобиль намерены предлагать в максимальной комплектации – Luxe. Стоимость составит от 1,001 миллиона рублей.

Данная модель будет комплектоваться форсированным двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 145 лошадиных сил, усиленной тормозной системой, а также системой ESC со спортивными настройками. А еще у нее будет аэродинамический обвес, заниженная подвеска и расширенная колея.

Кроме того, в машине предусмотрены система стабилизации, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо. Есть функция обогрева передних сидений, аудиосистема, а также датчики дождя и света, говорится на сайте компании.

Автомобиль был представлен на Московском международном автосалоне в августе 2018 года. С дополнительным пакетом Multimedia его стоимость составит 1,046 миллиона рублей. До этого цены на автомобили Lada никогда не превышали отметку в миллион.