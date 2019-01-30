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Нашествие инопланетян: над Мурманской областью пролетел странный объект

17:11
  • среда
  • 30 января 2019

Мурманчане делятся видео с яркой вспышкой на небе

Жители Мурманской области заметили в небе яркий светящийся объект, который летел с огромной скоростью в районе Хибинских гор. Это явление было зафиксировано на камеру видеорегистратора еще 28 января, однако общедоступно стало только в среду.

В соцсетях некоторые пользователи предположили, что это нашествие инопланетян. Однако ученые придерживаются другой точки зрения.

По мнению астронома Виктора Трошенкова, скорее всего, это спорадический болид. Он рассказал агентству РИА Новости, что подобные объекты нередко наблюдают специалисты в обсерваториях, иногда их можно увидеть и невооруженных взглядом.

Недавно неопознанный летающий объект был замечен в небе над военной авиабазой в американском штате Огайо. Странный объект на некоторое время завис в воздухе.

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