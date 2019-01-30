Дзюба потребовал свободы для Кокорина

То же самое сделали Жирков и Тарасов

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поддержал своего партнера по петербургскому "Зениту" Александра Кокорина. Форвард питерцев в настоящий момент пребывает в СИЗО "Бутырка".

В Instagram одной из главных звезд нашей сборной была опубликована фотография Артема и Александра в майках "Зенита". Снимок сопровожден хештегами #СвободуКокорину и #Сашамыстобой.

Аналогичные фотографии появились в аккаунтах партнера Дзюбы по "Зениту" Юрия Жиркова и хавбека московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Последний выложил фото Кокорина с его братом Кириллом, поддержав и родственника Александра, который также находится под арестом.

Во вторник в Instagram самого Кокорина объявили о начале сбора подписей в поддержку футболиста и его младшего брата в Москве. Перед этим об аналогичной акции было объявлено в Санкт-Петербурге.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. От их действий пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, начальник департамента Минпромторга Денис Пак, а также глава НАМИ Сергей Гайсин. Футболистов задержали и поместили под стражу. В декабре суд продлил их арест до 8 февраля.