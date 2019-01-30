Появилось видео допроса сенатора Арашукова

На записи Арашуков о чем-то общается с адвокатом; на каком языке - неизвестно

Следственный комитет России опубликовал видео допроса члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. На записи, из которой убран звук, сенатор сидит в наручниках за столом, общаясь с адвокатом, иногда слегка улыбаясь, а также пьет кофе из пластикового стаканчика. Кроме того, на видео есть момент, когда парламентария ведут по коридору и сажают в служебный автомобиль, сообщает ТВЦ.RU.

Арашукова задержали в среду прямо во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, сенатор может быть причастен к убийствам в 2010 году двух человек — зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии.

В среду Арашукову было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. При этом на допросе парламентарий неожиданно потребовал переводчика, так как, по его словам, плохо владеет русским языком. В Совфеде позже рассказали, что это не так.