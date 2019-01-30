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"Это ерунда": адвокат оценил русский язык Арашукова

18:07
  • среда
  • 30 января 2019

Переводчика требовал следователь, а не член Совфеда

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова прокомментировал слухи о том, что его подзащитный не знает русского языка. Он отметил, что переводчик на допросе действительно присутствовал, однако его вызвал следователь.

"И что касается переводчика - это все ерунда, при мне он [Арашуков] переводчика не просил, русским языком владеет хорошо. Переводчик присутствовал, да, но его пригласил следователь, наверно, для подстраховки", — сказал адвокат Евгений Устин.

До этого член экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников также прокомментировал информацию о том, что его коллега "забыл" русский язык. По его словам, Арашуков говорит по-русски "грамотно и чисто", передает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России предъявил члену Совфеда Рауфу Арашукову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц, а также давлении на свидетеля.

Кроме того, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ходе допроса Арашуков якобы позабыл русский язык. Сенатор отметил, что владеет им недостаточно хорошо и попросил переводчика.

Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании преступного сообщества. До этого сообщалось, что Арашуков-старший причастен к хищению у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.

Сенатор Арашуков был задержан 30 января во время заседания верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийствам в 2010 году двух человек. Речь идет о зампреде молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советнике президента Карачаево-Черкесии.

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