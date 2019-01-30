СКР планирует новые задержания по делу Арашуковых

Задержать по делу Арашуковых могут нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду утром на глазах коллег, собравшихся на пленарное заседание палаты. Выступивший перед сенаторами генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что Арашуков подозревается в ряде тяжких преступлений, среди которых два убийства и соучастие в многомиллиардных хищениях.

Разговор с адвокатом сенатора Арашукова, судя по кадрам, выдался непринужденным. Задержанный улыбается. Своей вины не признает. В Следственный комитет его доставили прямо из Совета Федерации, куда парламентарий в среду утром чуть было не опоздал. В зал, по словам коллег, он вбежал в самый последний момент. Здесь его уже ждали глава Следственного комитета Бастрыкин и генпрокурор Чайка, который и внес представление о снятии с Арашукова неприкосновенности. Подкрепив двумя томами оперативных материалов. Заседание тут же перевели в закрытый режим. Трансляцию для журналистов прервали. Проголосовали быстро. Деталями парламентарии поделились уже на выходе из зала.

"Это еще раз говорит о том, что неприкасаемых нет и выбрана такая методика, значит такие обстоятельства. Мы выслушали достаточно убедительный доклад генпрокурора и поэтому проголосовали", - отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Выслушивать доклад генпрокурора и отвечать на вопросы коллег сенатор не захотел. Пытался покинуть зал заседаний. Вмешалась Валентина Матвиенко, как выразился кто-то из парламентариев, окликнув его "ледяным голосом".

"Действительно, так и было, пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место. Потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся, нужно дать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово. Он от этой возможности отказался. Это его право. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации", - сказала спикер Совфеда.

Список эпизодов внушительный. Это убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также давление на свидетелей. Арашуков, как заявили адвокаты потерпевших, может быть причастен к организации еще двух убийств.

Сенатор, по версии следователей, состоял в преступном сообществе, организовал которое его отец. Масштабную спецоперацию провели в 11 городах, четырех регионах. Кадры из Петербурга. Кабинет Рауля Арашукова - советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики. При обысках денег нашли столько, что пока "взвешивают на весах". Арашукова-старшего называют "газовым королем".

Своих родственников и знакомых Арашуков-старший назначал на ключевые посты в отрасли. Сейчас следователи проверяют все газовое хозяйство Северо-Кавказского Федерального округа, опрашивают руководителей. Вот, например, Астрахань. Племянник Рауля Арашукова - Руслан. Возглавляет местное отделение "Газпром газораспределение".

Схема для большинства преступлений была одна. Договоры заключались с несуществующими поставщиками, а вся прибыль шла в карман Арашукова-старшего и его подельников. Сумма сопоставима, например, с годовым бюджетом Костромской области.

На момент назначения в 2016 году (тогда ему было 30) Арашуков стал самым молодым парламентарием верхней палаты. Карьера его вообще головокружительна. На госслужбе с 18 лет. Руководил районом, был министром труда и занятости, депутатом регионального парламента и даже помощником главы Карачаево-Черкессии. Следователи продолжают работу. Возможно, будут и новые задержания.

Матвей Шестаков, Игорь Константинов, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".