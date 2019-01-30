Мэра Риги Ушакова подвели трамваи

Сам чиновник заявляет о чистоте своей совести

К мэру латвийской столицы Нилу Ушакову нагрянули с обысками сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией. Представители ведомства побывали в кабинете главы города в здании Рижской думы и в его доме.

Оттуда они вынесли вещи в пластиковых мешках. Журналисты, которые наблюдали за происходящим на месте, предположили, что могли быть изъяты компьютеры и документы. В Бюро подтвердили факт проведения следственных мероприятий, однако конкретную причину назвать отказались. СМИ сообщают, что обыски были связаны с делом о коррупции при закупке трамваев.

Несмотря на то, что пока ещё ничего не ясно, ситуацией поспешили воспользоваться противники мэра. Оппозиционные депутаты Рижской Думы начали сбор подписей за созыв заседания по отставке главы города. Нил Ушаков уже отреагировал. Вопреки распространённой ранее информации он не был задержан, передает "ТВ Центр".

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста. Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности. На данный момент не вижу никаких оснований для этого, но я всегда готов к любым вызовам. Главный вызов сейчас - обеспечить функционирование Рижской думы". - заявил Ушаков.