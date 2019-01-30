В России стартует прием заявок на конкурс президентских грантов

По итогам предыдущих конкурсов поддержку получили свыше семи тысяч проектов.

В России стартует приём заявок на конкурс президентских грантов в сфере развития гражданского общества. Интерес к нему с каждым годом всё больше, число соискателей неуклонно растет.

В свои 16 лет Даша уже уверена в выборе будущей профессии - точно будет актрисой. Почти половину жизни - а именно 7 лет - она посвятила театру. Все свободные часы проводит на репетициях. И это не простая трата времени.

Дело в том, что ее театр - инклюзивный. Это значит, что выступает труппа для особенных детей. Путешествует по регионам, знакомится с такими же творческими ребятами, но с особенностями в развитии, и просто делится опытом. И художественный руководитель уверен: даже простая беседа поможет особенным детям не замыкаться в себе, а развиваться дальше. В том числе и творчески. Воплотить эту задумку в жизнь стало возможно благодаря поддержке президентских грантов.

"Без этой помощи у нас нет реальной возможности просто выехать и поделиться тем, что мы делаем. Сейчас мы понимаем, мы чувствуем себя свободными для того, чтобы приехать в любой из регионов и просто поделиться своим опытом вместе с другими детьми", - рассказал создатель и художественный руководитель музыкального театра Сергей Антонов.

Получить президентский грант кажется сложным только на первый взгляд. Принцип похож на написание курсовой работы. Надо только оформить заявку и доступным языком объяснить, что именно предлагается сделать и что для этого понадобится. Никаких специальных справок или документов собирать не нужно. Проекты при этом могут быть самыми разными. От создания детской площадки во дворе до обеспечения качественной реабилитации инвалидов. Главное условие, чтобы получить финансирование, простое. Организация должна быть не коммерческой. Четко отслеживают и развитие проектов после выдачи грантов. Важно не просто раздать деньги, но и увидеть результат - каждая копейка должна работать на благо людей.

По итогам двух конкурсов, которые состоялись в 2018 году, поддержку получат свыше трех с половиной тысяч проектов. Общая сумма грантов - около 8 миллиардов рублей. Столько же выделят и в этом году.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".