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Трамп поздравил Гуайдо с историческим событием

19:39
  • среда
  • 30 января 2019

Глава Белого дома дозвонился до лидера венесуэльской оппозиции

Президент США Дональд Трамп обсудил с самопровозглашенным венесуэльским лидером Хуаном Гуайдо происходящее в Боливарианской Республике. Они договорились восстановить отношения между Каракасом и Вашингтоном.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента", - отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома США, передает ТАСС.

Ранее в Венесуэле решили сформировать отряды народного ополчения. Как заявил легитимный президент Николас Мадуро, в ближайшие месяцы численность таких подразделений должна составить два миллиона человек.

29 января Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за пределы страны и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. При этом его деньгами решили поддержать США. Госдепартамент предоставил лидеру оппозиции право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах в США. Это семь миллиардов долларов.

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