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В крупном московском аквапарке началась эвакуация

20:19
  • среда
  • 30 января 2019

ЧП произошло в сауне

Плотное задымление началось в аквапарке "Мореон" на юго-западе Москвы. В результате началась эвакуация посетителей.

Здание многофункционального комплекса располагается по адресу улица Голубинская, дом №16. Согласно предварительным данным, пожар произошел в сауне на втором этаже. На месте происшествия работают спасатели. 

По данным ТАСС, возгорание на площади семи квадратных метров уже ликвидировано. Из здания было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек.

Ранее на этом месте располагался трагически известный аквапарк "Трансвааль-парк", передает Агентство "Москва". В феврале 2004 года там рухнула крыша. Погибли 28 человек. Среди них восемь детей. Более 100 человек пострадали. В 2013 году на этом месте был открыт новый аквапарк "Мореон". Он стал одним из самых крупных в столице.

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