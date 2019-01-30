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Волочкова рассказала о связях с сенатором

20:39
  • среда
  • 30 января 2019

Балерина обвинила Рауфа Арашукова в обмане

Анастасия Волочкова прокомментировала задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. По словам балерины, сенатор ее обманул, когда она приезжала с благотворительным концертом в Карачаево-Черкессию.
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"Он вызвался быть спонсором этого концерта, попросив, чтобы я его представила прессе, как уважаемого мецената. Однако свои обязательства он не выполнил. Заплатил моему коллективу в два раза меньше, чем обещал", - рассказала Волочкова.

Балерина также отметила, что Арашуков всегда "кичился своим богатством". "Вся моя команда поражалась, мол, такой молодой парень и так кичится деньгами своего отца", - добавила она. Волочкова назвала сенатора "олигархом из трущоб" и "мыльным пузырем", отмечает сайт KP.RU.

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков подозревается в нескольких тяжких преступлениях. Он был задержан в среду прямо во время заседания верхней палаты парламента.

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