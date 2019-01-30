"Кость в горле": с чем связаны обыски у мэра Риги Ушакова

Мэр Риги заявил, что его совесть чиста

К мэру латвийской столицы Нилу Ушакову в среду нагрянули с обысками сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией. Представители ведомства побывали в кабинете главы города в здании Рижской думы и в его доме. В Бюро подтвердили факт проведения следственных мероприятий, однако конкретную причину назвать отказались. Несмотря на то, что пока ещё ничего не ясно, ситуацией уже воспользовались оппозиционные депутаты рижской Думы. Они начали сбор подписей за созыв заседания по отставке мэра.

Сообщение о том, что дома у мэра Риги проходят обыски, облетает латвийскую столицу моментально. Через час у его калитки, по местным меркам, уже столпотворение журналистов. Спустя какое-то время появляется и сам Нил Ушаков с супругой. Дав короткое интервью, они вместе садятся в черный микроавтобус и уезжают.

Именно эти кадры, вероятно, и были истолкованы неверно. Отсюда и первые сообщения о том, что Нила Ушакова задержали. На самом деле из дома он отправился в мэрию города Риги, где в этот день тоже работали сотрудники Латвийского бюро по борьбе с коррупцией. Но они лишь изъяли документы и компьютеры. Сам Ушаков остался на свободе.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста. Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности. На данный момент не вижу никаких оснований для этого, но я всегда готов к любым вызовам", - сказал Ушаков.

Таким вызовом для Нила Ушакова как раз и стало расследование против транспортной компании "Rigas satiksme". По данным латвийских следователей, эта фирма закупала в Польше автобусы и троллейбусы для Риги по завышенным ценам. Разница поступала в виде откатов на счета подставной компании. Владеет ею Александр Крячек - один из главных спонсоров партии "Согласие", которую возглавляет Нил Ушаков.

Следователи уверены, что он тоже замешан, хотя никаких обвинений ему пока не предъявлено. Данную историю будут максимально раскручивать, в том числе и из-за политического подтекста этого дела. На последних выборах в Латвийский Сейм партия Ушакова заняла первое место, что явно не устроило конкурентов справа. Ушаков в последние годы стал играть на их поле, сменив амплуа главного защитника русских в Латвии. Пытался встроиться в систему власти. Но своим в ней, судя по всему, так и не стал.

"Нил Ушаков, несмотря на то, что он уже очень давно не является таким откровенным флагманом русского движения, он все равно по старой памяти является костью в горле у всех местных националистов. И, конечно, снять с пробега такую культовую для Латвии фигуру, ну это будет определенного рода успех крайне правых кругов в Латвии. Поэтому я вполне допускаю, что это только начало большой, серьезной игры", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Противники Ушакова к ней уже подключились. Оппозиционные в Рижской думе партии вновь намерены собрать подписи, чтобы созвать внеочередное заседание, на котором планируется инициировать голосование за отставку мэра. Это будет уже третья попытка за последние несколько лет. Но именно сейчас правые действительно рассчитывают на успех.

Сам Ушаков уходить в отставку наотрез отказался. Хотя сигнал ему послали вполне понятный. Или покидаешь мэрию Риги сам или посадим. Но Нил Ушаков, вероятно, решил побороться. Во всяком случае, так пока кажется многим.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".