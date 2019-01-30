ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мир оказался на грани нового "Карибского кризиса"

22:34
  • среда
  • 30 января 2019

Представители России, Китая, США, Франции и Британии отказываются согласовывать совместное итоговое заявление.

США опять идут против международных договорённостей. Вашингтон объявил, что приступает к производству новых ядерных боеголовок малой мощности. Это является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Такой демарш не остался незамеченным в Пекине, где как раз сейчас проходит встреча стран "ядерной пятёрки". Представители России, Великобритании, Франции, Китая и США собрались, чтобы обсудить вопросы ядерной энергетики и разоружения. Однако конструктивной беседу вряд ли можно назвать. Участники встречи даже отказались от итогового совместного заявления.

Подробности – в репортаже Ольги Оксенич.

Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракеты
Пуск ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.