Мир оказался на грани нового "Карибского кризиса"

Представители России, Китая, США, Франции и Британии отказываются согласовывать совместное итоговое заявление.

США опять идут против международных договорённостей. Вашингтон объявил, что приступает к производству новых ядерных боеголовок малой мощности. Это является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Такой демарш не остался незамеченным в Пекине, где как раз сейчас проходит встреча стран "ядерной пятёрки". Представители России, Великобритании, Франции, Китая и США собрались, чтобы обсудить вопросы ядерной энергетики и разоружения. Однако конструктивной беседу вряд ли можно назвать. Участники встречи даже отказались от итогового совместного заявления.

Подробности – в репортаже Ольги Оксенич.