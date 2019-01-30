Керри: Трамп позорит страну

Джон Керри назвал Дональда Трампа опасным лидером

Курс американского лидера Дональда Трампа подвергается многими жесткой критике. Экс-глава Госдепартамента Джон Керри заявил, что нынешний глава государства позорит США на мировой арене.

По словам Керри, Трамп подрывает саму основу демократии. "Он разъединил нас дома и изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны", - приводит его слова РИА Новости.

Керри также назвал американского лидера "разъединяющим" и "опасным".