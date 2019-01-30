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Керри: Трамп позорит страну

21:29
  • среда
  • 30 января 2019

Джон Керри назвал Дональда Трампа опасным лидером

Курс американского лидера Дональда Трампа подвергается многими жесткой критике. Экс-глава Госдепартамента Джон Керри заявил, что нынешний глава государства позорит США на мировой арене.

По словам Керри, Трамп подрывает саму основу демократии. "Он разъединил нас дома и изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны", - приводит его слова РИА Новости.

Керри также назвал американского лидера "разъединяющим" и "опасным".

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