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Арашуков с улыбкой встретил решение суда

21:39
  • среда
  • 30 января 2019

Сенатор арестован на два месяца

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте сенатора Рауфа Арашукова. Ранее он был задержан по подозрению в организации двух убийств и создании организованного преступного сообщества.
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Cудья Наталия Дударь огласила решение, согласно которому член Совфеда проведет под стражей два месяца - до 30 марта. Заседание прошло в закрытом режиме. На него Арашуков явился с улыбкой на лице.

Между тем, сторона защиты предложила за Арашукова залог в размере 10 миллионов рублей. Но суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства, сообщает ТАСС. Также адвокаты члена Совфеда просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь защита арестованного намерена обжаловать решение о помещении под стражу.

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии был задержан в среду прямо во время заседания верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийствам в 2010 году двух человек. Речь идет о зампреде молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советнике президента Карачаево-Черкесии.

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