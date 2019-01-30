Появилось видео жестокого убийства супружеской пары на Украине

Преступник застрелил мужчину и женщину, которым был должен деньги

В украинском городе Николаев неизвестный расстрелял двух человек возле Ленинского районного суда. Жертвами оказалась супружеская пара.

Злоумышленник сделал не менее пяти выстрелов. Женщина погибла на месте. Мужчина попытался скрыться от нападавшего, но все равно получил ранения в живот. Он скончался в карете скорой помощи.

Убийцу задержали на месте преступления. Его имя Герасим Багирянц. Как сообщает сайт украинских "Вестей", причиной убийства стала месть. До этого суд обязал его вернуть семейной паре крупную сумму денег. В 2008 году он занял у нее 2,5 миллиона гривен (почти шесть миллионов рублей). В залог он оставил два жилых дома.

Однако денег Багирянц не вернул. Недвижимость же он подарил своим сыновьям. В итоге семья потерпевших вынуждена была подать в суд. Но вместо того, чтобы вернуть им деньги, Багирянц решил взять в руки оружие. Его соучастником оказался его же сын, который скрылся с места преступления на микроавтобусе. Позднее его также задержали.