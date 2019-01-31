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"Упадет на Москву": ученый о столкновении Земли с астероидом Апофис

06:06
  • четверг
  • 31 января 2019

Столицы не станет за несколько секунд

Заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов рассказал, что ждет человечество в случае столкновения Земли и астероида Апофис. По словам ученого, последствия будут катастрофическими.
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"Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все", - заявил Шувалов.

Разрушения коснутся не только мегаполиса, но и близлежащих населенных пунктов. "А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит", - отметил ученый.

По словам Шувалова, падение крупных астероидов крайне редкое явление. Такое происходит раз в 10 - 100 тысяч лет, передает ТАСС.

При этом в наше время ученые никак не могут уберечь Землю от катастрофического столкновения. Средства, способные изменить траекторию астероида, еще не изобретены.

Напомним, российские ученые сообщили, что Апофис может приблизиться к Земле на критическое расстояние и даже столкнуться с планетой. Катастрофа, по предварительным расчетам, произойдет в 2068 году.

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Астероид Апофис
Астероид Апофис
Астероид Апофис
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