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Жуткое видео смертельного ДТП с лесовозом под Иркутском

08:05
  • четверг
  • 31 января 2019

Погибли четыре человека

Четыре человека погибли, пять, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси с лесовозом в Иркутской области, передает "ТВ Центр".

Авария произошла на трассе Иркутск - Усть-Уда. Как уточнили в региональном МВД, водитель лесовоза из-за поломки остановился на обочине, маршрутка ехала в сторону области. Скорость во время столкновения была высокой. 

"По предварительным сведениям, водитель маршрутного такси допустил столкновение со стоявшим на проезжей части автомобилем "КамАЗ", который был гружен лесом . В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося", - сообщил сотрудник пресс-службы  ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Медведев.

Трое пассажиров и водитель микроавтобуса погибли на месте. Как выяснили региональные СМИ, его стаж вождения более 20 лет. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства ДТП. На месте аварии также продолжают работать медики и сотрудники МЧС.

 

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ДТП с лесовозом под Иркутском
ДТП с лесовозом под Иркутском
ДТП с лесовозом под Иркутском
ДТП с лесовозом под Иркутском
ДТП с лесовозом под Иркутском
ДТП с лесовозом под Иркутском
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