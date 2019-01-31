Жуткое видео смертельного ДТП с лесовозом под Иркутском

Погибли четыре человека

Четыре человека погибли, пять, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси с лесовозом в Иркутской области, передает "ТВ Центр".

Авария произошла на трассе Иркутск - Усть-Уда. Как уточнили в региональном МВД, водитель лесовоза из-за поломки остановился на обочине, маршрутка ехала в сторону области. Скорость во время столкновения была высокой.

"По предварительным сведениям, водитель маршрутного такси допустил столкновение со стоявшим на проезжей части автомобилем "КамАЗ", который был гружен лесом . В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Медведев.

Трое пассажиров и водитель микроавтобуса погибли на месте. Как выяснили региональные СМИ, его стаж вождения более 20 лет. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства ДТП. На месте аварии также продолжают работать медики и сотрудники МЧС.