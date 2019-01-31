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Cупермаркеты запугивают москвичей перебоями в поставках продуктов

08:43
  • четверг
  • 31 января 2019

Магазины не успели подготовиться к новым правилам для грузовиков

Представители магазинов заявили, что из-за изменения правил движения грузового транспорта в Москве могут подорожать продукты, а также начаться перебои с их поставками. Дело в том, что с 14 января вступил в силу документ, регламентирующий процедуру подачи заявки на получение пропусков для грузовых автомобилей, а также запрещающий оформлять разовые пятидневные пропуска чаще, чем два раза в месяц, пишет "Коммерсант".

По новым правилам, фуры могут передвигаться в пределах МКАД только с десяти вечера до шести утра. Супермаркеты были заблаговременно предупреждены о новом регламенте. Однако в магазинах, по старой русской традиции, вспохватились лишь в последний момент, когда документ практически вступил в силу. Использовать для доставки продовольствия автомобили меньшего размера решились лишь единицы.

Теперь транспортники и ретейлеры в голос утверждают, что ограничения затруднят поставку продуктов в центр Москвы. Жителей столицы пугают дефицитом и как следствие, ростом цен на продуты.

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