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В США жертвами аномальных морозов стали пять человек

08:12
  • четверг
  • 31 января 2019

В Чикаго зарегистрирована самая низкая температура для 30 января за всю историю - минус 33 градуса

Аномальные морозы, которые ударили в нескольких городах США, стали причиной гибели пяти человек. В Чикаго зарегистрирована самая низкая температура для 30 января за всю историю наблюдений - минус 33 градуса, передает "ТВ Центр".

Задерживаются сотни авиарейсов, перебои и в движении железнодорожного транспорта. Из-за стужи в 11 штатах парализована работа почты. 

Небывалые морозы и в Британии. Уже накануне в Шотландии, Северной Англии и Северной Ирландии были закрыты многие школы. Аэропорты Манчестера и Ливерпуля работали с перебоями, там не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение между Парижем, Лондоном и Брюсселем. Во Франции - многочисленные аварии и обрывы линий электропередачи. Вместе с сильнейшим ветром, морозы пришли и на запад Германии.

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