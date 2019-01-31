В США жертвами аномальных морозов стали пять человек

В Чикаго зарегистрирована самая низкая температура для 30 января за всю историю - минус 33 градуса

Аномальные морозы, которые ударили в нескольких городах США, стали причиной гибели пяти человек. В Чикаго зарегистрирована самая низкая температура для 30 января за всю историю наблюдений - минус 33 градуса, передает "ТВ Центр".

Задерживаются сотни авиарейсов, перебои и в движении железнодорожного транспорта. Из-за стужи в 11 штатах парализована работа почты.

Небывалые морозы и в Британии. Уже накануне в Шотландии, Северной Англии и Северной Ирландии были закрыты многие школы. Аэропорты Манчестера и Ливерпуля работали с перебоями, там не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение между Парижем, Лондоном и Брюсселем. Во Франции - многочисленные аварии и обрывы линий электропередачи. Вместе с сильнейшим ветром, морозы пришли и на запад Германии.