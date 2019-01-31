ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гуайдо встретился с армией Мадуро

08:22
  • четверг
  • 31 января 2019

Лидер оппозиции пытался склонить на свою строну военных

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что перед тем, как объявить себя президентом, пытался склонить на свою сторону военных и сотрудников служб безопасности республики в ходе тайных встреч. Об этом он рассказал в интервью New York Times, передает "ТВ Центр".

Между тем, армия продолжает поддерживать Николаса Мадуро. Хотя Вашингтон открыто призывает вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Дональд Трамп по телефону даже поздравил Хуана Гуайдо с началом президентства.

В среду в Каракасе прошли две массовые демонстрации. На одной из них в кольце телекамер появился и сам Гуайдо. Вышли на улицы и сторонники Николаса Мадуро. Законно избранный глава государства ранее заявил, что готов пойти на переговоры с оппозицией при участии международных посредников, но только из тех стран, которые выступают за подобный диалог.

Читайте также:
Главное сегодня
Хуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.