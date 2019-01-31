Гуайдо встретился с армией Мадуро

Лидер оппозиции пытался склонить на свою строну военных

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что перед тем, как объявить себя президентом, пытался склонить на свою сторону военных и сотрудников служб безопасности республики в ходе тайных встреч. Об этом он рассказал в интервью New York Times, передает "ТВ Центр".

Между тем, армия продолжает поддерживать Николаса Мадуро. Хотя Вашингтон открыто призывает вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Дональд Трамп по телефону даже поздравил Хуана Гуайдо с началом президентства.

В среду в Каракасе прошли две массовые демонстрации. На одной из них в кольце телекамер появился и сам Гуайдо. Вышли на улицы и сторонники Николаса Мадуро. Законно избранный глава государства ранее заявил, что готов пойти на переговоры с оппозицией при участии международных посредников, но только из тех стран, которые выступают за подобный диалог.