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Почему вам отказывают в кредите: банки раскроют свой главный секрет

09:04
  • четверг
  • 31 января 2019

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

В четверг вступают в силу поправки в закон о кредитных историях. Теперь россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг и два раза в год бесплатно запрашивать свою персональную историю. Ее можно получить через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Центробанк усложнит получение кредитов в банках

В рейтинге будет учитываться возраст кредитной истории, наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки и другие факторы. Выражаться показатели будут в баллах – чем они выше, тем ниже уровень кредитного риска человека, пишет "Газета.Ru". Получить историю можно на портале "Госулуги".

"Однако заемщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита", - сообщил и.о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Мясников.

Банки принимают во внимание не только кредитную историю заемщика, но и данные о доходе, трудоустройство и другие факторы.

По данным ОКБ, более 60,5 миллиона россиян (78 процентов) имеют высокий кредитный рейтинг. Лидерами являются Москва, Чукотский автономный округ и Рязанская область. Низкий кредитный рейтинг у Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области.

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