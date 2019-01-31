Как в дома сирийцев возвращают свет

Местные власти планируют уже в этом году обеспечить всех жителей электричеством

В сирийской провинции Дераа полным ходом идет восстановление энергоснабжения. Местные власти планируют уже в этом году обеспечить всех жителей электричеством, но пока только на несколько часов в сутки, на большее мощностей подстанции просто не хватит. На полную реконструкцию инфраструктуры потребуется несколько лет.

Как идут восстановительные работы, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Сирии Тимура Абдуллаева.