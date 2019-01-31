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Как в дома сирийцев возвращают свет

08:28
  • четверг
  • 31 января 2019

Местные власти планируют уже в этом году обеспечить всех жителей электричеством

В сирийской провинции Дераа полным ходом идет восстановление энергоснабжения. Местные власти планируют уже в этом году обеспечить всех жителей электричеством, но пока только на несколько часов в сутки, на большее мощностей подстанции просто не хватит. На полную реконструкцию инфраструктуры  потребуется несколько лет.

Как идут восстановительные работы, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Сирии Тимура Абдуллаева.

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