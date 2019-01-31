Галкин упрекнул недовольную Ахеджакову

Юморист заявил, что имеет право шутить, как хочет

Максим Галкин ответил на недовольство Лии Ахеджаковой по поводу шуток юмориста об артистке. Галкин заявил, что не хотел обидеть легендарную артистку.

На своей страничке в Instagram пародист опубликовал часть интервью Ахеджаковой, в котором актриса его критикует, сопоставив с самой юмористической сценкой. "Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь", - подписал пост Галкин.

По его словам, целью данной пародии не было высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. "Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", – заявил Максим.

Галкин подчеркнул, что публика была в экстазе от пародии на Ахеджакову. "Зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично", – цитирует юмориста "Дни.ру".

При этом Максим Галкин упрекнул Лию Ахеджакову. "Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза", – заключил он.

Напомним, в одном из интервью Лия Ахеджакова выразила недовольство пародией Максима Галкина. Актриса попросила юмориста не спекулировать на ее имени.