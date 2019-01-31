На что обратить внимание, чтобы выбрать полезный кефир

Разработана пошаговая инструкция

В Роскачестве подробно объяснили, как правильно нужно выбирать кефир. Специалисты настоятельно рекомендуют читать информацию на этикетках.

В составе натурального продукта могут быть только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. От этого зависит срок годности, который не может превышать 10-14 дней. А если кефир приобретается в стеклянной бутылке, срок его годности составит 36 часов.

Заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова считает, что если срок хранения кефира составляет более продолжительный период, то в его составе есть растительные жиры или искусственные эмульгаторы. "По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации", - цитирует ее слова "Известия".

Глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова утверждает, что свойства кефира меняются в зависимости от того, сколько времени прошло с момента его изготовления. Кефир, который произвели менее трех дней назад, обладает слабительным действием и выводит из организма продукты обмена. Со временем кефир становится кислее, в нем накапливается спирт, а слабительный эффект исчезает.

Кроме того, важно обращать внимание на место изготовления. Чем ближе оно к торговой точке, тем лучше. Цвет продукта – не всегда однозначный показатель. Принято считать, что кефир должен быть белым. Однако желтый оттенок не в каждом случае будет являться признаком негодности. Желтизну напитку добавляет жирность и качество самого сырья.

Помимо цвета, стоит исследовать и запах кефира. Он ни в коем случае не должен быть слишком резким. А на вкус свежий кефир не будет горчить или иметь сладкий привкус.

Специалисты рекомендуют пить кефир пожирнее. Обезжиренный продукт не содержит не только жиров, но и жирорастворимых витаминов, в том числе витамина D.

Хранить кефир рекомендуется на верхней полке холодильника при температуре 2–6 °С. На него не должны попадать солнечные лучи.

В скором времени Роскачество опубликует рейтинг пятидесяти региональных и федеральных марок кефира. Ранее ведомство определило лучших производителей жирного творога.