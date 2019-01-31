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В Киеве признали грандиозный провал Порошенко

09:52
  • четверг
  • 31 января 2019

Новую ПЦУ не признают в православном мире

Новую "Православную церковь Украины" не поддерживают остальные православные церкви. Никто из 14 поместных Церквей не выразил поддержку раскольникам.

По мнению директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, ПЦУ не займет место в мировой православной семье. Она останется изгоем, поскольку имеет весьма отдаленное отношение к христианским нормам передает "ПолитНавигатор".

"Церковные иерархи – образованные люди, не идиоты, они все понимают. Здесь не получится обмануть, как местных, которым рассказали, что это "шлях до Бога". Это не "до Бога", это в другую сторону", - подчеркнул Белашко.

Одним из предвыборных проектов Петра Порошенко стал "томос-тур" президента, которым он рассчитывает привлечь избирателей. "Церковь наша единая - это духовный фундамент украинской державы. И потому это так важно для меня и для каждого украинца", - уверен Порошенко.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор". На нем объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии.

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