Захваченные пиратами в Гвинейском заливе моряки вернулись в Россию

В плену они провели почти месяц

Все российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, вернулись на родину. В плену они провели почти месяц. Освободили их в Нигерии, передает "ТВ Центр".

Детали не раскрываются, однако известно, что на прошлой неделе, похитители потребовали за пленников выкуп. Нападение на контейнеровоз MSC Mandy, который следовал под флагом Панамы, произошло в районе территориальных вод Бенина. На борту судна находились 24 человека, в основном россияне.

Бандиты вели себя крайне агрессивно: у экипажа отняли ценные вещи, заставили лечь лицом вниз, тех, кто отказывался, били. Некоторым удалось укрыться в каютах и переждать атаку. Шестерых, в том числе капитана похитили. Сейчас моряки уже дома с семьями в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Таганроге.