Звезда сериала "Кухня" попала в потасовку в центре Москвы

Артист поругался с назойливыми поклонниками

Актер Дмитрий Назаров попал в потасовку у выхода из МХТ имени Чехова. Звезда российских сериалов вступил в словесную перепалку с назойливыми поклонниками.

По данным издания "СтарХит", фанаты, увидев любимого актера, начали снимать его на видео. Назаров принял их за папарацци и потребовал прекратить съемку. Назаров даже вызвал полицию.

Дмитрий Назаров снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность ему принесла роль повара из сериала "Кухня".