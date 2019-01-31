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Звезда сериала "Кухня" попала в потасовку в центре Москвы

09:53
  • четверг
  • 31 января 2019

Артист поругался с назойливыми поклонниками

Актер Дмитрий Назаров попал в потасовку у выхода из МХТ имени Чехова. Звезда российских сериалов вступил в словесную перепалку с назойливыми поклонниками.

По данным издания "СтарХит", фанаты, увидев любимого актера, начали снимать его на видео. Назаров принял их за папарацци и потребовал прекратить съемку. Назаров даже вызвал полицию.

Дмитрий Назаров снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность ему принесла роль повара из сериала "Кухня".

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