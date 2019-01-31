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Росстат пересчитает бедных

10:18
  • четверг
  • 31 января 2019

В новой методике учтут женщин с детьми

С 2020 года Росстат будет использовать новую систему оценки уровня бедности в стране. В выборку включат женщин с детьми до шести лет — эта категория находится в зоне риска.
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По словам экспертов, сначала государство стимулирует рождение детей, оказывает материальную помощь семьям до достижения ребенком полутора лет, а затем она прекращается. "До школы продержаться сложно", - цитирует РБК эксперта. После того, как дети поступают в школу, ученикам из малообеспеченных семей предоставляют бесплатное питание, проезд и другие льготы.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что около 80 процентов семей, которые находятся за чертой бедности, - это семьи с детьми.

Из-за новой методики число малоимущих граждан в статистике увеличится. На текущий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств.

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