Росстат пересчитает бедных

В новой методике учтут женщин с детьми

С 2020 года Росстат будет использовать новую систему оценки уровня бедности в стране. В выборку включат женщин с детьми до шести лет — эта категория находится в зоне риска.

По словам экспертов, сначала государство стимулирует рождение детей, оказывает материальную помощь семьям до достижения ребенком полутора лет, а затем она прекращается. "До школы продержаться сложно", - цитирует РБК эксперта. После того, как дети поступают в школу, ученикам из малообеспеченных семей предоставляют бесплатное питание, проезд и другие льготы.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что около 80 процентов семей, которые находятся за чертой бедности, - это семьи с детьми.

Из-за новой методики число малоимущих граждан в статистике увеличится. На текущий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств.