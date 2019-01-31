Золото, сабли, валюта: видео обыска у сенатора Арашукова

Все драгоценности и деньги изъяты

Опубликовано видео обысков у арестованного по подозрению в убийстве сенатора Рауфа Арашукова. Судя по кадрам, размещенным в Telegram-канале "Следак шепнул", Арашуков накопил немало богатств.

В ходе масштабных обысков, которые были проведены сразу в нескольких городах России, изъяты слитки золота, редкие сабли и мечи, драгоценности, а также валюта.

Напомним, 30 января во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор арестован судом на два месяца.