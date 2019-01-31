"Тебе не жить": актрисе "Театра.doc" сломали руку из-за парковки

Артистке предстоит операция и два месяца реабилитации

Актрису "Театра.doc" Екатерину Строгову из-за парковочного места избила соседка по подъеду. Женщина сторожила место для своего сына.

Инцидент произошел вечером 28 января. Строгова заехала во двор и заняла свободное парковочное место. Их было мало, поскольку накануне прошел сильный снегопад. В этот момент из окна дома показалась соседка с криками немедленно убрать машину, так как ее сыну негде будет парковаться.

"Не успела я заглушить машину, как услышала просто дикий ор из окна на первом этаже. "Тварь, убери машину, я тебе порежу шины, я разобью твою машину. Тебе не жить", - поделилась артистка в интервью "Комсомольской правде".

После нескольких уговоров сменить тон, Строгова вызвала полицию. Но это разозлило соседку еще больше – она выскочила на улицу и набросилась на актрису. "Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. А у меня спектакли! В какой-то момент эта женщина со всей силы схватила меня за безымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст…", - рассказала артистка.

Строгову отвезли в больницу, врачи диагностировали у нее перелом пястной кости кисти. Актрисе предстоит операция и восемь недель реабилитации. "Теперь я выпадаю из жизни почти на 2 месяца. А главное, все эти оскорбления. Как это пережить?", - жалуется артистка.

Приехавшая на место происшествия полиция составили протоколы опроса и все зафиксировали. Им также известно о травме актрисы. В отношении агрессивной соседки могут возбудить уголовное дело.