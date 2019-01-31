Мадуро выделит миллиард евро на благоустройство Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы тайно пытался склонить на свою сторону военных

Лидер оппозиции Венесуэлы тайно пытался склонить на свою сторону военных. Об этом Хуан Гуайдо рассказал сам в авторской статье. Он добавил, что большинство населения страны хочет перемен. Однако такое заявление вызывает сомнения, хотя бы потому, что в Каракасе вновь массовые демонстрации, в том числе в поддержку законного президента, передает "ТВ Центр".

После нескольких спокойных дней жители Венесуэлы опять вышли на улицы. К новым протестным акциям призвал накануне Хуан Гуйадо. Долго уговаривать людей не пришлось: ситуация в стране накалена до предела. К его сторонникам быстро присоединились и противники самопровозглашённого президента. Но всё прошло мирно.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро после неудавшегося госпереворота не стал прибегать к силовому сценарию, чтобы избежать жертв, и Хуана Гуайдо это, конечно, воодушевило. Теперь он ведёт себя так, словно в стране идёт вполне легитимная избирательная кампания. Он побывал на одной из акций протеста, где раздавал обещания. А уже через несколько часов планирует представить свою программу развития Венесуэлы.

"Завтра представим план развития для Венесуэлы! Будем работать для стабилизации ситуации в экономике, незамедлительного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации, спасения госслужб и преодоления нищеты. Мы знаем, как это сделать и у нас есть все таланты нашего нашего народа, чтобы сделать это возможным", - написал Гуайдо в соцсети.

Во всех начинаниях Гуайдо поддерживают Соединённые Штаты сразу на всех уровнях. Дональд Трамп накануне позвонил Хуану Гуайдо и поздравил его со вступлением в должность президента. То, что это нарушение всех международных норм, американского лидера не волнует.

Четвертая власть, средства массовой информации США, тоже не отстают. В The New York Times появилась большая статья авторства Гуайдо. Выбирая яркие фразы, он ругает и правительство Мадуро, и его предшественников, а потом делает ряд признаний. Например, о том, что тайно встречался с военными Венесуэлы. С благими, разумеется, намерениями. Пытался их вразумить и убедить перейти на свою сторону. Надо сказать, безуспешно. Смелости Гуайдо придают власти США. Сотрудник Госдепа, назначенный на прошлой неделе ответственным за дела Венесуэлы, заявил, что Штаты не исключают военное вмешательство.

С военными Венесуэлы только открыто встретился накануне и Николас Мадуро. Президент обратился к армии с призывом не идти на предательство. Он также заявил, что скоро представит новый план развития страны. Свой пост Мадуро покидать не намерен. По закону его полномочия истекают только через шесть лет.

Евгения Карих, ТВ Центр.