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Встреча Рябкова и Томпсон по ДРСМД прошла впустую

11:41
  • четверг
  • 31 января 2019

Москва и Вашингтон не достигли прогресса

Москва и Вашингтон не достигли прогресса в обсуждении Договора о ракетах средней и меньшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам переговоров с американской коллегой Андреа Томпсон, передает "ТВ Центр".

Двусторонняя встреча состоялась в Пекине, где проходит конференция стран "ядерной пятёрки". В неё входят Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. Переговоры идут трудно. Стороны даже отказались согласовывать итоговое совместное заявление.

В ближайшие выходные Вашингтон приостановит своё участие в ДРСМД. Рябков назвал позицию Соединённых Штатов деструктивной и подрывающей основы международной безопасности. Москва продолжит работу над спасением договора, но сделать это будет сложно из-за неготовности Вашингтона к диалогу.

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