"На деньги Банковой": грязная технология выборов на Украине

Президентская кампания бьет все рекорды

Украина с нарастающей истерией готовится к выборам. Актер Зеленский, наконец, официально вступил в президентскую гонку и, по данным соцопросов, может претендовать на второе место. Положение действующего лидера куда печальнее, исправить ситуацию Порошенко пытается любыми способами. В Сети появилось видео, где в одной из школ учителей настойчиво агитируют голосовать за президента и намекают на последствия в случае неподчинения, передает "ТВ Центр".

Эта президентская кампания на Украине бьет все рекорды. ЦИК зарегистрировал уже 26 кандидатов и это еще не предел. Заявки подали более 50 человек. В основном политики: депутаты, министры, действующие и отставные. Чиновничью когорту немного разбавили люди творческих профессий, от этого стало немного веселее, но избирателю не легче.

"Это скорее технология, чем демократия. Многие из них выставлены на деньги Банковой. Некоторые, например, выставлены просто для понту. Большое количество участников создает большие проблемы избирателям. Когда они получат простыню из этих всех, то, как сказал бы Кличко, "не только лишь все смогут разобраться в этой простыне, но мало кто сможет это сделать", - пояснил политолог Николай Спиридонов.

Тем не менее, очевидно, что реальную борьбу на выборах поведут тяжеловесы вроде Тимошенко и Порошенко. Теперь они оба в гонке и готовы к битве. Тимошенко делает ставку на экономику и проблемы простых людей, Порошенко как действующий президент по полной использует административный ресурс. 31 января вступил в действие подписанный им закон о юрисдикции религиозных общин. Но пользоваться им сторонники раскольнической украинской церкви начали заранее. Винницкий священник Симеон подал в городской суд иск с требованием восстановить его в должности митрополита, которой он был лишен после того как в декабре вместе с приходом одной из церквей Винницы перешел в раскольники.

Верующие канонической украинской православной церкви организовали молитвенное стояние с требованием прекратить рассмотрение церковного дела в светском суде. Это противоречит как конституции Украины, так и правилам, утвержденным самой церковью. Но в стране, где президент, как говорят, молится на иконы с собственным ликом, возможно все.

На эти выборы Порошенко идет с совсем другой программой под слоганом "Армия, язык, вера". Все о чем он говорил пять лет назад - подъем экономики и урегулирование в Донбассе - ему теперь неинтересно. Ведь успехов практически нет, а значит, рейтинга не добавляет.

На очередном заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинский представитель в очередной раз не представил критерии формирования списков пленных для обмена. Этот процесс буксует по вине Киева с декабря 2017 года. Зато главный военный прокурор Украины предложил своеобразный план для Донбасса. По мнению Анатолия Матиоса, всех его жителей надо проверить на детекторе лжи.

"Для этого нужен простой компьютер и полчаса времени на одного человека. Таким образом мы сразу отсеем тех, кто опасен. Пропустить через это придется всех, потому что сосед на соседа будет стучать, будет мстить. Таковы реалии Украины", - пояснил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Судя по всему, так представляют сегодня в Киеве образ соотечественников на востоке страны.

Алексей Платонов. ТВ Центр.