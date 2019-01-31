"Полезный идиот для Путина": Зеленского признали опасным для Украины

Кандидат в президенты выполняет указания Кремля на Украине

Кандидат в президенты Украины, юморист Владимир Зеленский исполняет роль "полезного идиота для Путина" и получает указания из Кремля, уверен первый консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин.

Для Киева Зеленский очень опасен, поскольку получил приказ из Москвы - сделать из выборов посмешище, чтобы их никто не воспринимал всерьез. "Как можно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским? Как можно его всерьез воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?", - цитирует "Дни.ру" Чекалина.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В президентскую гонку уже вступили 26 зарегистрированных кандидатов. Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в выборах в новогоднюю ночь. Согласно оценке экспертов, юморист входит в пятерку лидеров президентской гонки.