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"Полезный идиот для Путина": Зеленского признали опасным для Украины

11:07
  • четверг
  • 31 января 2019

Кандидат в президенты выполняет указания Кремля на Украине

Кандидат в президенты Украины, юморист Владимир Зеленский исполняет роль "полезного идиота для Путина" и получает указания из Кремля, уверен первый консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин.
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Для Киева Зеленский очень опасен, поскольку получил приказ из Москвы - сделать из выборов посмешище, чтобы их никто не воспринимал всерьез. "Как можно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским? Как можно его всерьез воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?", - цитирует "Дни.ру" Чекалина.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В президентскую гонку уже вступили 26 зарегистрированных кандидатов. Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в выборах в новогоднюю ночь. Согласно оценке экспертов, юморист входит в пятерку лидеров президентской гонки.

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