Эксперт о внешней политике США: есть мнение Трампа, а есть - неправильное

Американцы общаются с миром при помощи силы, только страны с ядерным оружием им могут противостоять

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили то, как страны, имеющие ядерное оружие, используют свое положение. Своим мнением с ведущим Алексеем Фроловым поделился Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий

В эти дни в Пекине проходит встреча стран "ядерной пятерки". Представители России, Великобритании, Франции, Китая и США собрались, чтобы обсудить вопросы ядерной энергетики и разоружения, но согласовывать совместное итоговое заявление им пока не удалось.

По мнению эксперта, ядерная гонка, которая сегодня существует в мире, в первую очередь связана с безответственной политикой США. Пример Северной Кореи показывает, что только наличие ядерного оружия может уберечь от вторжения американцев.

"На словах американцы – это те, кто борется против ядерного оружия, но на самом деле они всячески способствуют тому, чтобы как можно больше стран им обзаводилось", - сообщил Пухов.

США взаимодействуют с другими странами при помощи силы. Любая попытка пойти на компромисс расценивается Вашингтоном как слабость. "Американцы предпочитают говорить с позиции силы. Это даже их ближайшие союзники, например, поляки, немцы видят. Есть мнение Трампа и есть мнение неправильное", - заключил эксперт.

Полный комментарий Руслана Пухова смотрите в видео.