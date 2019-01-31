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В Нижегородской области появилась оленья ферма

11:54
  • четверг
  • 31 января 2019

Проект поддержали областные власти

Более сотни благородных оленей появились в Нижегородской области. Впервые в регионе заработала ферма по разведению животных. Раньше они содержались только в охотничьих хозяйствах, передает "ТВ Центр".

Европейских оленей и маралов в регион доставили из Калининграда. Сейчас в поголовье только молодые особи, готовые к размножению. Все с номерными бирками - это необходимо для последующей племенной работы. Планы заводчиков весьма амбициозны: к концу года производственный комплекс обещают расширить, кроме того, ожидается, что уже к лету в стаде будет пополнение.

Проект поддержали областные власти. Перед запуском фермы оленеводы провели тщательную подготовку, учитывался опыт заводчиков на Алтае и в Прибалтике.

"Им в нашем климате очень хорошо, чувствуют себя хорошо, кушают, отдыхают, гуляют, им у нас нравится. В мае-июне у нас ожидается пополнение стада. Идея такая - вырастить поголовье в тысячу оленей, в тысячу голов", - рассказала фермер Екатерина Плеханова.

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