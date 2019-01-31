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Москву проверили на доступность для людей с ограниченными возможностями

12:05
  • четверг
  • 31 января 2019

Эксперимент прошёл в рамках проекта "Единая страна - доступная среда"

В Москве общественные здания проверили на доступность для людей с ограниченными возможностями. И судя по результатам, барьеры уходят в прошлое, передает "ТВ Центр".

Обследование прошло в рамках проекта "Единая страна – доступная среда". В ходе выезда участники выясняли, насколько удобно в столице подниматься на бордюры и лестницы на инвалидной коляске и заходить в здания, а также работу специальных лифтов. Также состоялся обучающий семинар по адаптации городской среды для маломобильных граждан.

"Одним из инструментов нашего партийного проекта является "Карта доступности". Каждый участник нашего партийного проекта в регионах, на местах может авторизироваться на этой "Карте доступности" и отметить доступный объект для человека с инвалидностью", - координатор федерального проекта партии "Единая Россия" - "Единая страна – доступная среда", заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

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