Москву проверили на доступность для людей с ограниченными возможностями

Эксперимент прошёл в рамках проекта "Единая страна - доступная среда"

В Москве общественные здания проверили на доступность для людей с ограниченными возможностями. И судя по результатам, барьеры уходят в прошлое, передает "ТВ Центр".

Обследование прошло в рамках проекта "Единая страна – доступная среда". В ходе выезда участники выясняли, насколько удобно в столице подниматься на бордюры и лестницы на инвалидной коляске и заходить в здания, а также работу специальных лифтов. Также состоялся обучающий семинар по адаптации городской среды для маломобильных граждан.

"Одним из инструментов нашего партийного проекта является "Карта доступности". Каждый участник нашего партийного проекта в регионах, на местах может авторизироваться на этой "Карте доступности" и отметить доступный объект для человека с инвалидностью", - координатор федерального проекта партии "Единая Россия" - "Единая страна – доступная среда", заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.