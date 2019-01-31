Как волонтеры помогают пенсионерам перевести телевизоры на цифровое вещание

Российские регионы переходят на цифровое вещание. В числе первых Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чеченская республика. Там бесперебойный сигнал появится уже 11 февраля. Установить специальную приставку для телевизора помогают волонтёры.

Прогулка на почту для Софьи Дмитриевны вышла запоминающейся. Повод, да и компания необычные. Жительницу поселка Красные ткачи под Ярославлем сопровождают волонтеры Артем и Саша. Молодые люди помогают купить приставку к телевизору, которая позволит принимать цифровой сигнал вместо аналогового, передает "ТВ Центр".

"Я сегодня пришла купить приставочку к телевизору. С девочками, с мальчиками, с волонтерами, они мне звонили. И я узнавала на почте, когда она поступит. И вот сегодня решила", - рассказала пенсионерка, жительница поселка Красные ткачи Софья Урлапова.

Телевизор – не последней модели, куплен 15 лет назад. Но настройка приставки – элементарная, занимает всего несколько минут. В два клика пульта преображаются картинка и звук.

"Помогаем бабушкам дойти до почты, выбираем с ними приставку. Затем Артем помогает ее подключить, потому что мы посещали семинары, где нас этому обучили. К нам обращаются, мы приезжаем и помогаем", - пояснила волонтер Александра Строганова.

Ярославская область в числе первых семи российских регионов переходит на цифровое вещание. Пионерами "цифры" с 11 февраля также станут Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская области и Чеченская республика. Вторая телевизионная волна с 15 апреля затронет 20 субъектов Федерации, в том числе Москву. Остальные регионы "цифровизируются" 3 июня. Миллионы зрителей получат четкую телекартинку, разнообразные помехи, снежинки или мерцание, канут в прошлое.

"Прежде всего, они получат 20 каналов вместо нескольких. В аналоговом формате никогда не было 20 каналов бесплатных для населения. Конечно, коммерческие операторы предлагают гораздо большие пакеты, но всегда за деньги", - сообщил руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.

Все, что нужно для перехода на цифровой формат вещания, - дециметровая антенна и современный телевизор. Для более старых моделей, произведенных до 2013 года, придётся купить специальную приставку стандарта DVB-T2.

"Приставки у нас продаются по 990 рублей. Наценка на них крайне небольшая, то есть мы их будем продавать ниже себестоимости если необходимо. Потому что важно, чтобы у каждого жителя на селе было цифровое телевидение", - отметил региональный управляющий УФПС Ярославской области Денис Филиппов.

Малоимущим семьям власти регионов обещают возместить затраты на покупку тюнера. Устанавливать помогают не только волонтеры, но и соцработники. Им поручено следить за тем, чтобы зрители, преимущественно люди пожилые, не стали жертвами мошенников.

"Если рядом с логотипом телеканала отображается буквочка "А", то значит прием идет аналоговый, то есть эфирное телевидение аналоговое. То есть необходимо произвести или настройку цифрового телевидения, если аппаратура самого телевизора позволяет. Или же включить внешнюю цифровую приставку, которая сможет принимать цифровой сигнал", - рассказал инженер отдела технической поддержки сети вещания Василий Петухов.

Госпрограмма перехода на цифровой формат вещания стартовала 10 лет назад. Подобного проекта, как говорят эксперты, не знают ни Германия, ни Великобритания. Сигнал охватил 98,5% россиян: от жителей Калининграда до Владивостока, от Кавказа до Заполярья. Помимо федеральных телеканалов бесплатным будет и один местный. Для него выделят 21 кнопку.



Егор Киселёв, ТВ Центр.