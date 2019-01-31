Дептранс: информация о перебоях с продуктами в Москве - спекуляция

Ранее СМИ написали, что новые правила мешают бесперебойно поставлять продукты в магазины

Новые правила проезда грузового автотранспорта не повлияют на поставки продуктов в Москву и не скажутся на их цене, об этом ТВЦ.ru сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. С 14 января в Москве заработал новый порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта.

"Это похоже на спекуляцию. Время выдачи пропусков увеличилось с трех до восьми часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год", - заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас действуют 76 тысяч годовых пропусков на въезд в города в течение 24 часов. Все постоянно работающие логистические компании имеют такое разрешение. Что касается разового пропуска, то этой возможностью воспользовались уже две тысячи владельцев большегрузов.

"Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва", - подчеркнул Немерюк.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что из-за изменения порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их передвижения по Москве могут подорожать продукты, а также начаться перебои с их поставками.