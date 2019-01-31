Собянин: панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований

Новые правила нужны для порядка на дорогах

Перебоев с завозом продуктов в Москву никаких нет, большегрузы не испытывают трудности с получением пропусков на дороги, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос", - написал мэр в Twitter, добавив, что власти готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее в Дептрансе Москвы назвали спекуляцией слухи о перебоях с завозом продуктов. Новые правила, которые вступили в силу 14 января, никак не скажутся на поставках продуктов и их цене. Большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год

Утром газета "Коммерсант" написала, что из-за изменения порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их передвижения по Москве могут подорожать продукты, а также начаться перебои с их поставками.