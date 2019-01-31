Изъятые у Арашукова богатства поразили россиян

"Нельзя в наше время сенатору без сабли, в мире неспокойно"

Во время обысков в доме сенатора Рауфа Арашукова нашли большую коллекцию холодного оружия народов Кавказа – сабли, кинжалы, мечи. Все они инкрустированы драгоценными камнями.

Также следователи обнаружили старинные награды, слитки золота и серебра, крупную сумму денег, большое количество техники – ноутбуки, смартфоны, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Изъятое у Арашукова-младшего возмутило пользователей социальных сетей. Некоторые сравнили его богатство с музейной коллекцией. "Знаете, даже если бы вы показали кадры из Екатерининского дворца и Оружейной палаты с подписью "нашли у сенатора"… да любого сенатора! Никто бы не удивился! Ни на секунду!", - написал пользователь Артемий Головин.

"Нельзя в наше время сенатору без сабли, в мире неспокойно", - с иронией написал в Twitter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

"И это только один сенатор….", - задумался Владимир Гуленко. "Теперь понятно, откуда профицит в бюджете…", - отметил Сергей Половенко.

Ранее прошли обыски у отца сенатора - Рауля Арашукова. В рамках следственных мероприятий, силовики изъяли у Арашукова-старшего шесть планшетов, одиннадцать телефонов, четыре ноутбука. Также были найдены ювелирные украшения и крупная сумма денег.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор арестован судом на два месяца. Отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля задержали в тот же день в Санкт-Петербурге. Его подозревают в причастности к хищению у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.

По делу Рауфа Арашукова и Рауля Арашукова проходят масштабные обыски как минимум в семи городах - Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.