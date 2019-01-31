Эксперт: вероятность гибели от астероида равна смерти в авиакатастрофе

За год рядом с Землей пролетает порядка 150 астероидов

Ученые по-разному представляют вероятность столкновения астероидов с Землей, а также возможные последствия. Астрономы из Санкт-Петербургского государственного университета считают, что астероид Апофис может упасть на нашу планету в 2068 году. Отмечается, что если астероид диаметром в 300 метров упадет в пределах Садового кольца, то будет разрушена вся столица, включая Московскую область.

Генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев утверждает, что вероятность падения какого-либо астероида на Землю небольшая и приравнивается к вероятности авиакатастрофы.

"Вероятность гибели человека от астероидной опасности приравнивается к вероятности гибели при полете в самолете. Астероид, если упадет, большой, то количество погибших может быть больше", - сказал эксперт ТВЦ.RU.

При этом он отмечает, что рядом с Землей пролетает большое число астероидов, и падение может произойти в любой момент. "Благодаря развитию средств наблюдения стало понятно, что вокруг Земли буквально "роятся" астероиды. На самом деле сотни полторы в год пролетает мимо Земли. Получается, что Земля находится под обстрелом. Можно ожидать падения в любой момент", - сказал Анатолий Зайцев.

Он подчеркнул, что астрономы наблюдают астероиды только с Земли, а со стороны Солнца контроля нет. Приближение Апофиса к планете было зафиксировано уже не раз. Диаметр астероида составляет около 300 метров. Эксперт предупреждает, что в случае столкновения с таким большим астероидом, последствия будут разрушительными.

"Если упадет, то спектр разрушений будет огромным. При падении астероида диаметром в 300 метров, поражение будет регионального масштаба, наверное. В случае падения (Апофиса – прим. ред.) в Тихом океане, вблизи Калифорнии на расстоянии 500-1000 километров от суши, высота волны, цунами достигала бы 5-10 метров. Если бы он на сушу упал, тоже было бы неприятно", - заметил Зайцев.

Однако он уверен, что Апофис Земле не угрожает. В 2013 году при помощи радиолокации удалось исследовать его орбиту, после чего астероид вычеркнули из списка угрожающих планете.

Даже если предположить, что столкновение вероятно, необходимо иметь в виду, что человечество располагает всеми технологиями, которые могут потребоваться для предотвращения катастрофы.

"Когда его (Апофис – прим. ред.) считали опасным, рассматривались различные варианты отклонения этого астероида от Земли. Один из вариантов – просто подлететь к астероиду и столкнуться с ним. При современных технологиях масса космического аппарата, который может к нему подлететь, будет составлять несколько тонн. Это удара достаточно, чтобы астероид пролетел мимо Земли. Это в случае, если у нас есть годы до падения", - подчеркнул Анатолий Зайцев.

Если о столкновении станет известно за короткий срок, то возможность устранить угрозу никуда не пропадет. Можно будет попытаться разрушить астероид с помощью ядерного взрыва, однако идеальным вариантом является его отклонение.

Зайцев добавил, что такое решение должно обсуждаться на международном уровне. "Это должен быть международный проект, не одна Россия должна принимать решение, хотя у России есть все технологии", - заключил эксперт.