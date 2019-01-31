В супермаркетах успокоили москвичей: проблем с поставками продуктов нет

Крупные магазины адаптировались под новые правила, перебоев с поставками продуктов нет

Столичные супермаркеты - "Азбука Вкуса", "Ашан" и "Дикси" - заявили об отсутствии проблем с поставками продуктов в магазины.

"В нашей сети нет. Другие сети я не могу это комментировать, слухи это или нет. Но в нашей сети проблем с перебоями поставок продукции нет", - сообщил ТВЦ.RU помощник исполнительного директора сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин.

В компании "Ашан" нашему корреспонденту сообщили, что обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы покупатели не испытывали дефицита товаров. Все провайдеры, с которыми сотрудничает магазин, получили необходимые разрешения.

"Мы не видим причин для перебоев с поставками продовольствия в столичном регионе. Все поставки сейчас адаптированы под новый режим движения", - сообщили в пресс-службе компании "Ашан Ритейл".

Группа компаний "Дикси" тоже не испытывает никаких трудностей с доставкой товара в магазины. "Не ожидаем перебоя в поставках продуктов в магазины своих торговых сетей из-за изменения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве", - заверили ТВЦ.RU в пресс-службе.

Ранее об отсутствии перебоев с поставками продуктов заявили мэр Москвы Сергей Собянин и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Новые правила, которые вступили в силу 14 января, призваны обеспечить контроль на дорогах, чтобы избежать хаоса, а работающие на постоянной основе логистические компании имеют долгосрочные пропуска, поэтому нехватки грузовиков на дорогах нет.

"Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва", - заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Утром газета "Коммерсант" написала, что из-за изменения порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их передвижения по Москве могут подорожать продукты, а также начаться перебои с их поставками.